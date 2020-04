1952-ben, a Genfi Autószalonon mutatták be a 8V-t, aminek azért lett ez a neve, mert a V8 elnevezést a Ford birtokolta. Akkoriban baromi meglepő volt, hogy a Fiat előállt egy olyan autóval, aminek az orrában egy felülvezérelt, könnyűfém ötvözetű V8-as van. Az alvázát a Siata készítette és elöl-hátul független futómű van a fűzött Borrani kerekek mögött. A Road & Track magazin az év legnagyobb meglepetéseként emlegette a 8V-t.

1899-ben alapították a torinói Fiatot, akik a XX. század elején még nagyszerű versenyautókat építettek. A második világháború után viszont egészen megváltoztak a körülmények, melynek eredménye a Topolino kisautó lett. Ez volt az az apróság, ami először egy komplett nemzetnek, aztán Olaszországon kívül is egyre több embernek adta vissza a mobilitást. Innen nézve egészen meglepő volt a 8V megjelenése.

Olvass tovább

114 készült a 8V alvázból, amiből jócskán jutott a Carrozzeria Ghia műhelynek is. Giovanni Savonuzzi a jet korszakhoz tökéletesen illeszkedő karosszériát rajzolt a kor egyik legjobb alapjára. Innen is látszik, hogy a repülés fejlődése, a sugárhajtómű megjelenése mekkora hatással volt az autóiparra, a háztartási eszközökre, de még a művészetre is.

Eredetileg Alfa Romeo versenyautóra szánták ezt a formát, de talán nem is baj, hogy a 8V kapta. A rettentően hosszú orr és a hátratolt kabin után egy rövidke far következik. Az autó orrától fut végig a domborodó hajtómű forma, ami aztán utánégető jellegű lámpákban ér véget. A Supersonic egészen csodálatos.

Henry de Segur Lauve, a General Motors tervezője is beleszeretett a 8V Supersonicba és rendelt magának egy fehér színű, kék belsős példányt, ami Genovából az SS Constitution fedélzetén hajózott Amerikába. Később Mr. Lauve levelet írt a Fiatnak, hogy rakoncátlankodik az autó motorja. Az olaszok válasza egész mókás volt: ne próbáljon meg egy versenyautónak szánt gépet minden áldott nap nyúzni. Amíg nem jött meg a motor, addig egy 283 köbhüvelykes Chevrolet V8-assal használta az autót, mert abból akadt kéznél.

Többször lehetett látni az autót Detroit környékén száguldozni. Most a Supersonic California Mille, Colorado Grand és Mille Miglia versenyeken fordul meg. Most épp gránátalma bordó fényezéssel és bézs belsővel. Azért annyi biztos, hogy 600 milliós veteránnal versenyezni őrületesen menő. Különösen, ha ennyire szédítően szép.