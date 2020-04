Chris Harris ma a Top Gear műsorvezetője, és elképesztően sokszínű gyűjteménye van otthon. Az egészen korai Citroën Kacsától az első BMW M5-ösön át a Porsche 911 GT3 Touring Package-ig tényleg rettentő széles a skála. A Ferrari F12-es pedig láthatóan megfogta, valószínűleg ezért is vásárolt magának egy szürke példányt, narancssárga cérnával varrott barna bőr beltérrel.

2012-ben mutatták be a Genfi Autószalonon a Ferrari klasszikus, szívó V12-es sportautóját, ami az F12 Berlinetta nevet kapta. A Top Gear még abban az évben megválasztotta a legjobb sportautónak, a motorja 2013-ban kapott elismerést, és a formatervét is díjazták. Ez önmagában még nem mond sokat róla. Az viszont már sokkal beszédesebb, hogy Chris Harris az alábbi videóhoz öt szett gumit használt el a forgatáson.

21 896 kilométer van most a 2014-es F12-ben és természetesen makulátlan az autó. 8250-es fordulaton adja le 730 lóerejét a 65 fokos hengerszögű, 6262 köbcentis szívó V12-es motor. A 12 hengerest nem csak úgy tervezték, hogy erősebb legyen, mint az 599-esben, de takarékosabb is. Van benne például stop-start rendszer. 3,1 másodperc alatt gyorsul 100-ra, további 5,4 másodperc, és a 200-at is átlépi (ott épp 123 kg leszorítóerőt termel). A száguldás csak 340 km/óránál áll meg.