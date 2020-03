22 ezer dollár, átszámítva valamivel több mint hét millió forint – jelenleg ennyit kérnek egy 2008-as Porsche 911 Carrera S-ért, melyet új korában ennek ötszöröséért kínáltak. Az ár láttán azonnal a levegőbe is csaphatnánk, hiszen a hasonló korú autók kezdőára is ennek majdnem a duplája, de éppen emiatt el is gondolkodik az ember, hogy ez a példány miért ilyen gyanúsan olcsó.

Első ránézésre semmi sem indokolja az alacsony árat. A 911-es 3,8 literes hathengerese nem kaphatott túl nagy terhelést az elmúlt 12 évben, 53 108 kilométert mentek csak vele. A Carrara-fehér fényezésű, gyári Aerokittel felszerelt hatsebességes kézi váltós sportautó turpissága a belső térben rejlik.