1986 és 1994 között a BMW 7-es szériájának második generációja kiváló alternatívát nyújtott azoknak a tehetős autóvásárlóknak, akik nem akartak S-osztályos Mercedest vásárolni. Az E32 kora tudásának legjavát tartalmazta: elektronikus lengéscsillapító-szabályzás, kipörgésgátló és kétzónás klíma is került a limuzinba, melyet sorhatos, V8-as és V12-es motorral is meg lehetett vásárolni.

Természetesen az autót nem terepre tervezték, az Autobahn tempósabb suhanása sokkal inkább passzol ehhez a járműhöz. Néhány lelkes orosz azonban nem törődött ezzel, és egy mindenen áttörő őrületes szörnyeteget készítettek belőle. A 750i E32-es vázát egy GAZ-66-os szovjet katonai tehergépkocsi alapjával kombinálták, így született meg a Valkyrie 766.

A végeredmény egy négykerék-meghajtású, mindkét tengelyen önzáró diffis monster truck, melyet egy 5 literes, 300 lóerős V8-as mozgat. A hetes BMW kényelmét így a terepen is lehet élvezni, építői pedig egy üzleti tervet is felhúztak erre: akár ki is lehet bérelni a járművet, ami a tajga legdurvább részein is elmegy. Két óra élményvezetésért legalább 26 ezer forintot elkér a tulajdonos.