1970-ben, tehát pont 50 éve mutatkozott be a Mercedes-Benz C111-es a Genfi Autószalonon. Ezekben a sportautó tanulmányokban egy rakás új technológiát és hajtást próbáltak ki. Ezért is született belőle összesen 16 példány. Üvegszálas karosszériába csomagolva multilink hátsó felfüggesztés, különböző belterek és klíma is volt a C111-esekben, de a lényeg sokkal inkább a többféle motor.

188 lóerős volt az az OM616 kódjelű dízelmotor, amit a C111-esbe szereltek, később aztán az OM617-es öthengeres turbódízel került bele, ami 4500-nál 228 lóerőt teljesített. Ezzel dízelekre vonatkozó rekordot is döntöttek 1978-ban az olaszországi Nardóban, 322 km/órás sebességgel száguldott a Mercedes C111. Ebben segítségére volt az egészen remek 0,191-es légellenállási együttható. 316 km/órás sebességgel haladt 12 órán át és közben az átlagfogyasztása 16 l/100 km.