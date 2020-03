Az elnöki konvoj legérdekesebb darabja mindig a páncélozott, mozgó erődként közlekedő limuzin, de azért a kísérő járművek sem mindennapiak. A látogatások során létfontosságú stabil kommunikációért például külön autó felel, a RoadRunner kódnév alatt futó furgonok mindig a legmodernebb távközlési technológiával voltak felszerelte.

A most eladó sorba került fekete Ford E350-es is ilyen RoadRunner szerepben szolgálta Bill Clinton biztonságát. 1994-ben készült el, akkori értéken is horribilis összegért 100 ezer dollárért. Ennyi pénzért a kor színvonalán mindent tudott, amit adatátvitelben tudni lehetett, állandó élő műholdas kapcsolatban volt, biztosította az elnök azonnali elérhetőségét a hadsereg számára, járjon bárhol a világban.

Ezzel tehát nem volt gond a roaming, az amerikai elnöknek mindig elég erős jel állt rendelkezésre, ha épp arról kellett volna döntenie út közben, hogy merre lőjék ki a rakétasilókban várakozó atomtölteteket.