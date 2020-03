Pietro Frua már 17 évesen bekerült a torinói Stabilimenti Farina karosszériaműhelyhez, ahol pár évvel később már igazgatói pozícióba került. A második világháború sem állította meg, ebben az időszakban gyerekeknek tervezett különböző járműveket, de konyhafelszerelések is köthetőek a nevéhez. A 60-as évek elején pedig a legkisebb német gyártó, a Glas modellpalettáján dolgozott. A Glast viszont hamar felvásárolta a BMW.

Hogy Pietro Frua bebizonyítsa, hogy így is helye van a vállalatnál, elkezdett olyan autókat tervezni, amivel meggyőzheti maradásáról a vezetést. Az egyik ilyen a BMW E9-es alapjait használó 2800 GTS lett. Az élénkzöld színű autó 1969 szeptemberében mutatkozott be a Frankfurti Autószalonon. Aztán következett Párizs, Genf és végül Barcelona. Az elegáns vonalú, 2+2-es kupéra ezek után már nem volt szükség, ezért Spanyolországban el is adták.