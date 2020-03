Olvass tovább

A rendőrség arra is mindig felhívja a figyelmet, hogy senki ne hagyjon értéktárgyat az autóban, szem előtt meg főleg ne. Általában telefonra, napszemüvegre, táskára és tabletekre érthetjük ezt, de bekövetkezett az is, amire nem gondoltunk eddig: kétszer is feltörtek autót, hogy elvigyék a 30 tekercses budipapírt.

Észak-Karolinában pedig egy 16 méteres pótkocsiból loptak el 8 165 kg WC papírt és papírtörlőt. Ebben az esetben nem teljesen egyértelmű, hogy a tolvajok tudták-e mi a rakomány, de furcsa egybeesést mutat a világ bajával. Az ügyet még vizsgálják.