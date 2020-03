A DTM mindig is a német autógyártók presztízsversenye volt, és ez kiváltképp igaz volt az 1990-es években. A Mercedes annyira komolyan vette a versenyt, hogy az 1990-es szezon utolsó versenyére le is cserélték az év közben használt autókat, és bevetették a Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II-t. Ezzel az autóval indult első DTM-es hétvégéjén Michael Schumacher is.

A bajnokságban egy autó csak akkor indulhatott el, ha készült belőle legalább egy 500 darabos széria, melynek darabjait magánszemélyek is megvásárolhatják. A Mercedes betartotta a szabályokat: elkészítettek 502 darab Evo II-est, melyek alig különböztek a DTM-autótól. Nem is sejtették, hogy egy legendát élesztenek fel 1990-ben, a Genfi Autószalonon.

A 2,5 literes, 16 szelepes motor 235 lóereje manapság nem tűnik soknak, ám az akkori normák miatt Bébi-Benz minden sofőrnek mosolyt csalt az arcára. Legendává válásához azonban az erőn kívül a külső is hozzájárult: a 17 colos hatküllős felni és a szélesítések összetéveszthetetlenné teszik. A karakteres hátsó légterelő nem csak dísz volt, valódi leszorítóerőt termelt.

Mind az 502 Evo II-es a jellegzetes kékesfekete színben készült el. Manapság a jó állapotban megmaradt Bébi-Benzek hasonló áron cserélnek gazdát, mint az új AMG-Mercik, többségük gyűjtők garázsában pihen.

Habár az utcai verzió a kezdetektől sikeres volt, a sport területén erre várni kellett. 1992-ben végül tarolt a Mercedes a DTM-ben, az egyéni bajnokság első három helyén a stuttgartiak pilótái végeztek az 1991-es ezüstérem után.