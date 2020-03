A kerékpáros munkába igyekezett, ahogy mindig is, a helyi KRESZ szerint szabályosan, mert Angliában tekerhetnek a bringások kétsávos autóúton, bármilyen őrült ötletnek tűnik is a dolog. Csakhogy most egy autós nem vette észre időben, nagyot hibázott, hiába volt a kerékpároson szabályos világítás, fényvisszaverő mellény.

Csak az utolsó pillanatban tudta félrerántani a kormányt, így elvesztette uralmát a jármű felett és nagy sebességgel kisodródott az útról. Az eredmény a videón látható: