Paul épp fekete X5-ös BMW-jével parkolt, amikor oldalról beleszaladt egy autó és az ütközés erejétől épp a legrosszabb helyre csapódott a nagy SUV. A scottsdale-i McLaren szalon előtt épp egy ezüst 720S állt. Ebbe szalad bele a karambolozó X5-ös.

A sportautót elölről és hátulról is összetörte, de még a szalon üvegét is átnyomta, ahol a bent álló narancssárga 720S-t is érintőre vette.

Az igazán nagy károkat az ezüst darab szenvedte, annak az elején nem marad ép elem, de a hátulja sem úszta meg, mert az egyenesen a falnak nyomta. A kereskedő nem szeretett volna nyilatkozni a balesetről.

Az X5 tulajdonosa megjegyezte, hogy nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy nem ő okozta a balesetet, mert biztos csődbe megy, akit a felelősség terhel a 105 milliós sportautók törése miatt.