Éveken át a szabálytalanul, járdákat eltorlaszolva vagy épp mozgássérült helyeket elfoglaló autósok elleni „civil kurázsi” szimbólumai voltak a nehezen eltávolítható, gúnyos feliratú matricák. Sokak számára a társadalmi felelősségre vonás eszközei, mások szemében viszont színtiszta vandalizmus.

Egy lengyel ügy rávilágított, hogy mennyire rizikós lehet önjelölt igazságosztóként ilyen matricázásba fogni.

Az ügy egy Lexus tulajdonosának feljelentése után pattant ki. Az ártalmatlannak tűnő matrica eltávolítása után ugyanis kiderült: a karosszéria olyan mértékben károsodott, hogy elkerülhetetlenné vált a fényezés javítása. A javítási költségeket körülbelül 5000 zlotyira (nagyjából 450 ezer forintra) becsülték.

A płocki rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei és az operatív munka révén hamar azonosították az elkövetőt. A hatóságok tájékoztatása szerint a férfi ellen már vádat is emeltek rongálás miatt, a tettét pedig beismerte.

A kihallgatás során azzal védekezett, hogy csupán bosszantani akarta a hanyagul parkoló sofőröket. A házkutatás során azonban további matricák kerültek elő, ami arra utal, hogy nem egy hirtelen felindulásból elkövetett, egyszeri esetről, hanem a rosszul parkolók elleni módszeres keresztes hadjáratról volt szó.

Visszatérő probléma a szélvédőn

Néhány éve ezek a matricák hatalmas népszerűségnek örvendtek. Az interneten valóságos webshopok épültek az „önjelölt parkolóőrök” kiszolgálására, a közösségi médiát pedig elárasztották az „úgy parkolok, mint egy idióta” és az ehhez hasonló (vagy épp sokkal nyomdaképtelenebb) szlogenekkel kidekorált autók fotói. Bár kívülállóként némelyik valóban mosolyt csalhat az ember arcára, a valóság az, hogy sokkal nagyobb kárt okozhatnak a tulajdonos bosszúságánál.

A bíróságok és a rendőrség már számtalanszor egyértelműsítette: hiába sértett szabályt a sofőr, ez senkit sem hatalmaz fel a magántulajdon megrongálására.

A płocki eset drága lecke: hiába a jó szándék és a szabálytalanságok elleni küzdelem vágya, az eszközöket okosan kell megválasztani. Ellenkező esetben könnyen a vádlottak padján találhatjuk magunkat, az autósok „nevelésének” számlája pedig nagyságrendekkel fájdalmasabb lesz, mint egy egyszerű parkolási bírság.

A nagyvárosokban a helytelen parkolás kétségtelenül valós és fojtogató probléma. Az önkormányzatok és a hatóságok azonban folyamatosan hangsúlyozzák: az önbíráskodás helyett a hivatalos csatornákat kell használni.