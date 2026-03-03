A tahó parkolás egyidős az autózással. Sokan szeretik csak úgy ledobni a gépet valahol egy nagy placc közepén, felfestésekkel mit sem törődve. Nekik jó soruk volt az internet előtti időkben, mert legfeljebb valaki beszólt nekik, vagy kaptak némi szóbeli dorgálást, esetleg egy elvetemült bosszúálló valamilyen erélyesebb módon fejezte ki a véleményét.

Mi értelme lett volna vadászni az ilyenekre, és direkt keresni az alkalmat, hogy előre gyártott ragasztható cetlikkel terítse be a hétköznapi hős a szélvédőt? Megírta volna egy napilap? Az nem igazán buli.

2026-ban viszont a média nagy szeletét a bárki által gyártható rövid videók teszik ki. Ez a formátum pedig üvölt a tahó parkolókat büntető tartalomért. Erre jöttek rá a brit Parking Wankers (TikTok: @parking.wanker) oldal készítői.

A recept pofonegyszerű: vadásznak a pimaszul rosszul parkoló autókra – két helyet elfoglaló SUV, járdán megálló fontos ember, bárkit elkapnak.

A projekt nagyjából 2025 nyarán indulhatott, a recept pedig nyilván működik, hiszen egyszerre játszik az igazságérzetre és a kárörömre.

Miközben a videóban a matrica felkerül, a néző fejben kiosztja a büntetést – ingyen, gyorsan, kommentben. És persze ott a harmadik szál is: a poénból üzlet lett, a matricák megvásárolhatók, vagyis a brand konkrétan eladja a „népi fegyelmezés” kellékét.

A közönség röhög, az alkotók pedig bezsebelik a lájkokat, de azért furcsa az egész modell. Gyakorlatilag elbújva várni akár órákat, hogy megérkezzen a sofőr, aki megérkezve pont úgy cselekszik, ahogy a videó készítője reméli. Bosszankodva kapargatja a felragasztott papírt, és nem veszi észre, hogy a közelből valaki mindezt videóra veszi.

Azért ha a tulaj épp akkor érkezik, amikor a helyszínen vannak a “bosszúállók” az megint egy érdekes szituáció, az Egyesült Királyságban is vannak olyan autósok, akik ilyenkor szintén az önbíráskodás eszközeihez nyúlnának, és akár erőszakot alkalmazva fejeznék ki nemtetszésüket.

Ráadásul egy nehezen eltávolítható matrica felragasztása más tulajdonára könnyen átcsúszhat rongálásba, az önbíráskodás és a hivatalos szervek (pl. közterület-felügyelet) hatáskörének összemosása pedig komoly jogi rizikót hordoz.