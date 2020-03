Tucatnyi öreg autó kerül elő elhagyott garázsokból, épületekből, pajták mögül, és az internetnek hála mindet láthatjuk. A legtöbbnek érdekes története is van, ez a Fiat 124 viszont túlmutat az átlagon. Már-már azt is írhatnánk, hogy ez James Bond Fiatja, mert olyan kalandos életutat járt be.

Eredetileg 1968-ban vásárolták Szíriában, Damaszkusz városában, majd itt rótta az utakat tíz évig. Majd tulajdonosának lejárt a munkaszerződése, ezért a családdal, és a Fiattal együtt hazatért Skóciába. Pontosabban a Fiatban, hiszen a több, mint 3000 kilométeres utat ezzel az autóval tették meg. Az olasz technika pedig bírta a gyűrődést, és amikor véget ért a nagy túra, hosszú pihenés várt rá.

1978-ban leparkolták egy pajtában, és azóta sem mozdult onnan. Talán teljesen el is feledkeztek róla, mert most a területet megvásárló új tulajdonos fedezte fel a romos épület alatt a Fiat 124-est. Jelenleg az Ebay oldalán árulják, 68 ezer kilométeres futással, és ezzel az egyedi sztorival.