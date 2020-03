A Mercedes-Benz átcímkézett Nissan Navarát árult X-osztály néven, de a platós műfajban nem igazán találták meg a megfelelő mennyiségű vevőt. Hamarosan kivezetik a modellt, de nem kell kétségbe esnie azoknak, akik nagyobb, nyitott rakterű Mercedest szeretnének személyautós beltérrel. Ebből a szempontból talán még jobb is ez a W210-es E-osztályból átalakított pick-up.

Az 1995 nyarától 8 éven át gyártott E-osztály nem éppen a legjobb választás, de a Missouri állambeli St. Louis-ban található Hyman Ltd. műve szinte kifogástalan állapotú. Nincs rajta rozsda sem, a platója pedig olyan, mintha sose pakolták volna meg. A beltér pedig bézs bőrkárpitozású, elegáns sötét fabetétekkel. Az elektromosan állítható ülések ma is kényelmesek és ez elmondható a hátsó sorról is. Az autóban navigáció és automata klíma is van.

2006-ig volt első tulajdonosánál, a különleges E-osztály feladata az volt, hogy egy kaliforniai márkakereskedés körüli cipekedést megoldja. Az átalakítás majdnem 15 millió forintnyi összeget emésztett fel és az alapot egy E320-as adta. Az M112-es kódú 3,2 literes V6-oshoz ötsebességes automataváltó kapcsolódik. A 33 796 km-t futott autót most közel 21 millió forintnak megfelelő összegért kínálják.