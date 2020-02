Mindannyian tudjuk, melyik volt az első (és sokak szerint egyetlen igazi) batmobil. Ennek alkotója, George Barris viszont egy másik denevérautót is a nevére vett: habár nem ő építette, hanem barátja és tanítványa, Gary Wales, az utánozhatatlan Barris kijelentette, hogy száz évvel ezelőtt bizony pontosan így nézett volna ki a batmobil, és ezt hivatalos dokumentummal is megerősítette. Barris azóta elhunyt, az általa kiadott plakett viszont azóta is ennek a szörnyen nagy járműnek a műszerfalát díszíti.

Amit a képeken látunk, az valójában egy Seagrave motorral szerelt, 1916-ban gyártott American LaFrance teherautó. A XX. század elején kifejezetten megbízható, robusztus szerkezetként számon tartott konstrukciót előszeretettel használták a tűzoltók – persze csak akkor, ha megengedhették maguknak. Ezt a példányt – számos másikkal egyetemben – a kreatív autóépítő Gary Wales kaparintotta meg magának, és rögtön belelátta a sosemvolt, nulladik szériás batmobilt.