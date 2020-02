1987-ben jelent meg a Toyota Century, éppen a vállalat alapítója, Tojoda Szakicsi 100. születésnapján, és azóta is ez az autó a japán luxus megtestesítője. Minősége nemcsak felveszi a versenyt az európai luxusautókéval, de meg is haladja azokat. A Century Japánban is csak magas rangú vezetők és politikusok kiváltsága.

Több mint 50 éves modell a Century, de még csak a harmadik generációjánál tart. Kezdetben 3 literes, V8-as motorral árulták, a legújabb modellben is V8-as motor dolgozik, de már hibrid hajtású verzióban. A kettő között pedig a kifejezetten a Toyota Century számára fejlesztett V12-es került az autóba.

Hivatalosan épp 280 lóerő alatti teljesítményt ad le 5200-as fordulaton az 5 literes, V12-es 1GZ-FE és 481 Nm nyomatéka van. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy 300 lóerő felett teljesítenek ezek a szívó 12 hengeresek. A megbízhatóságra is nagyon ügyeltek, ezért a Century 6 hengerrel is képes folytatni az utat.

Ma már ezek a második generációs modellek akár 1,5 millió forintnyi összegért is elérhetőek, ezért többen elkezdtek kísérletezni velük.

Erre például feltettek egy majdnem 5,5 milliós kipufogórendszert, amitől úgy szól a V12-es, ahogyan sok szupersportautóban sem:

Sasaki-san áll a Brilliant Exhaust nevű vállalkozás mögött, ami minden autóra egyedi kipufogórendszert készít. Mivel a Century nem egy kifejezetten gyors jármű, ezért egészen hosszan élvezhető a hangorkán.