Az oroszországi Nalcsik városában él és alkot Ruszlan Kucsmenov. Különleges hobbit választott magának: pedálos kisautókat kutat fel, majd helyreállítja azok eredeti – vagy még az eredetinél is jobb – állapotát.

A pedálos autó, habár nagyon népszerű gyerekjáték volt a szovjetek által befolyásolt területeken – így Magyarországon is – a rendszerváltás előtt, eredetileg az 1880-as években jelent meg. Az első ilyen jármű Karl Benz nevéhez köthető, aki felnőtteknek tervezte háromkerekű lábbal hajtható kocsiját. Az 1900-as évek elejére széles körben elterjedtek ezek a szerkezetek, az Egyesült Államoktól kezdve Franciaországon át egészen Ausztráliáig.

A miniautókat legtöbbször ugyanott készítették, ahol a valódi, utakra szánt kocsikat is. Az itthoni köztudatba is beégő pedálos Moszkvicsok is külön területet kaptak a moszkvai Komszomol Autógyárban.