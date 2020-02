Két fiatalkorú lopott el két Lamborghini Urust egy Boston közelében lévő autókereskedésből hétfő hajnalban. Mivel a kereskedés riasztója jelzett, ezért a rendőrség elindult a helyszínre és meg is találták egy Chevrolet Cruzeban a tolvaj banda többi tagját. A luxusautókkal viszont sikerült meglépniük, vagy legalábbis nyertek egy kis időt.

Ahogyan ilyenkor szokás, a hatóságok értesítették a kereskedést, ahonnét nyoma veszett a két Lamborghini Urusnak, amik nem sokkal később egy ráfutásos balesetben sérültek meg. Mindkét autón maradt nyoma a koccanásnak.

75 millió forintnak megfelelő összegről indul a Lamborghini Urus, amiben 4 literes, biturbó V8-as motor dolgozik 650 lóerővel és 850 Nm nyomatékkal. Az Urus 3,6 másodperc alatt van 100-on és 305 km/óra a végsebessége.

One of the crashed Lamborghinis has a Herb Chambers placeholder plate, the other a regular Massachusetts plate. @boston25 pic.twitter.com/wP7T5yX1cM

— Michael Henrich (@MichaelHenrich) February 18, 2020