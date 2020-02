Ami ma a The Grand Tour vagy a Top Gear a világnak, az a Best motoring volt a kilencvenes években Japánnak. Egy igazi autórajongói műsor, ahol a szakmaiság mellett a szórakoztatás is komoly szerepet kapott. A sorozat egyik eleme volt a pályaverseny, ahol helyi profi pilóták mérkőztek meg egymással, igen komoly sportkocsikkal.

Néha viszont lecserélték a Ferrarikat viccesebb gépekre, ebben az esetben sportos kei autókra, egyterűekre, és egy Toyota RAV4-esre, ami akkor inkább volt terepjáró még, mint szabadidő-autó. Az eredmény pedig igazolja Colin Chapman örök igazságát a könnyű versenyautók nyújtotta hatalmas előnyről.

A kis, 64 lóerős, de normális futóművet, magukhoz képest erős fékeket felmutató kei autók alaposan elverték a többieket, még a Nissan Silvia vezetője is feladta az üldözésüket.