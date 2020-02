Az 1970-es évek közepére a Ford Motor Companynál rájöttek, hogy nem növekedhetnek a végtelenségig az autók és a legújabb Lincoln Continental esetében felmerült a Fox platfom használata. Azt azonban nem szerették volna, ha a legnagyobb luxust kínáló autón érezzék a spórolást, ezért inkább a Panther platform mellett döntöttek. A downsizing eredménye mai szemmel is hatalmas, közel 5,6 méter hosszú, majdnem 2 méter széles és 1,4 méter magas négyajtós limuzin.

Az autó már kívülről is a luxust sugározza a rengeteg krómmal, a vinyl tetővel és az apró, ovális ablakkal a C oszlopnál. A hatalmas hűtőmaszk két oldalán pedig használaton kívül fedésben maradnak a fényszórók. Az autó hátulján régies stílusban pótkerékre emlékeztető domborulat található, ezen szerepel a típusnév is. A beltér hasonlóan fényűző. Világos bőrfotelek találhatóak benne és fémes kapcsolók, digitális műszerfal, klíma és minden, amit akkoriban az amerikai autóipar bele tudott pakolni egy autóba.