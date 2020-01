A VI. kerületi Andrássy úton egy kigyulladt BMW-vel húzódtak félre a Vezess olvasója által beküldött, szerdai kép tanúsága szerint. Az autó jobb eleje jelentősen károsodott, tulajdonosának azonban nem csak emiatt fájhat a feje: ahogy az az alábbi fotón is látható, épp egy parkolóőr „csap le” a gépjárműre. Fontos viszont leszögezni, hogy jogos a bírság, noha azt nem tudni, mióta tárolja így az autóját a tulajdonos. Mindenesetre a telerajzolt gépháztető mellett a szélvédőn sorakozó „mikuláscsomagok” árulkodóak lehetnek…

Mikor szállítják el az ilyen járműveket?

59. § (2) Közveszély vagy elemi csapás elhárítása, illetőleg az ebből származó kár csökkentése érdekében, valamint a közút különleges igénybevétele esetében a rendőrhatóság felhívhatja az üzemben tartót a jármű eltávolítására. Ha az üzemben tartó a kellő időben közölt felhívásnak nem tesz eleget, a rendőrhatóság a járművet az üzemben tartó költségére eltávolíttathatja. Ha az üzemben tartó a jármű eltávolítására előzetesen nem hívható fel, a rendőrhatóság a járművet saját költségére távolíttathatja el; az üzemben tartót a jármű eltávolításáról ilyen esetben is értesíteni kell. A járművet a tűzoltóság is eltávolíthatja; erről azonban a rendőrhatóságot is értesítenie kell. E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a baleset folytán megsérült és elhagyott járművek eltávolítására is.

(3) Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.