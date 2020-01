A tavalyi Goodwood-i Sebességfesztiválon hullt le a lepel a legújabb Ford GT-ről, amit elődjénél az teszi exkluzívabbá és erősebbé, hogy a korábbi 647 helyett már 700 lóerős motor hajtja, és sokkal nagyobb a leszorítóereje. A különlegességet azonban meg kell fizetni: 1,2 millió dollárt (kb. 365 millió forintot) kóstál az autó.

A Multimatic ontariói gyárában már el is készültek az első korai darabok. Az autóból mindössze 45 darab fog készülni, egynek azonban már gazdája is van: egy ilyen fog parkolni rövidesen a Google alelnökének, a szuperautókat gyűjtő Benjamin Sloss Treynornak a garázsában is.