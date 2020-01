Marcello Gandini csak 27 éves volt, amikor a Lamborghini Miurát megrajzolta és ez sokak szerint érződik is az autón. Sikerült valami egészen újat alkotnia, amiben nagy része van annak is, hogy a Lamborghini forradalmi műszaki alapot adott hozzá. 1966-ban mutatták be a Miurát és már ott, a Genfi Autószalonon is el volt tőle ájulva a közönség. Semmi máshoz nem volt hasonlítható és nem véletlenül tartják az első szupersportautónak.

Mert a Miurában a korábbiaktól eltérően a motor az utasok mögött van, méghozzá keresztben. Középmotoros, akárcsak a mai szupersportautók. A Lamborghini csúcsmodelljét olyanok engedhették csak meg maguknak, mint Miles Davis, Rod Stewart vagy épp Frank Sinatra. Az 1971. december 10-én elkészült fekete bőrbelsős zöld Miurát pedig az udinei Mr. Stel vette meg.