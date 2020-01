A Nissan 350Z-ben egy 3,5 literes, szívó V6-os motor van, mely 300 lóerős és hátsókerék-hajtású. A típus egyre elérhetőbb, így nem csak azok számára nyújt megoldást, akik a hátsókerekes sportautó élményét olcsón szeretnék megkapni, hanem azoknak is, akik szeretnének valami egyedit alkotni. Ezek sok esetben jól sülnek el, de most sajnos nem ilyenről számolunk be.

Az autóról csak egy kép van, de az talán még sok is. Rettenetes gépszörnyet sikerült varázsolnia belőle a művésznek. Főleg éles vonalakkal tűzdelte meg az autó minden felületét és ettől olyan lett, mint egy igazi rémálom. Vagy még annál is rosszabb.

Javasolnánk, hogy csak akkor nézd meg, ha felkészültél rá, de erre talán nem is lehet: