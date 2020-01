2001-ben Caroll Shelby engedélyezte a dallasi Unique Performance műhelynek, hogy 75 darab GT500E Continuation Super Snake-et építsen. Meg is kezdték a rendelések feldolgozását és az autók gyártását, de a vállalat 2007 végén csődbe ment.

A Unique Performance-nál végül 43 darab GT500E készült el. Most a 23-as sorszámút kínálják eladásra, amit tulajdonosa 2006-ban vehetett át. Egy évvel később visszavitték szervizelésre, ekkor érte a vállalatot a csőd és a texasi rendőrség rátette a kezét a nyomozás végéig.

Miután sikerült tisztázni az autót, kiadták és átszállították a Revved Automotive Performance-hez szervizre, ők állították helyre azokat az apró sérüléseket is, amiket a rendőrségnél kapott. A piros csíkokkal díszített fekete autó formája már csak azért is lehet ismerős, mert ilyen karosszériájú darab szerepelt a Tolvajtempóban is.

A motorháztető alatt egy 7,9 literes V8-as motor található, melyre Vortech kompresszor került, a teljesítménye így 725 lóerő. A nitrós tartály a csomagtartóban található. Az autóra a hétvégi, Arizonában rendezett aukción lehet majd licitálni, az árát megbecsülni is nehéz, hiszen egészen egyedi darabról van szó.