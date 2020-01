Úgy tűnt, hogy a Mark II-es eladásai nagyon lassan indulnak be, ezért az Aston Martin az 1957-es Genfi Autószalonon bemutatta a DB2/4 Mark III-at, mely teljesen átdolgozott motort kapott. A W. O. Bentley tervezte soros, hathengerest az új mérnök, Tadek Marek bizonyítási vágytól fűtve tervezte át. Merevebb forgattyúsházat, erősebb főtengelyt és nagyobb szelepeket kapott a 2,9 literes motor. A változtatásoknak köszönhetően a teljesítmény 180 lóerőre emelkedett.

Javultak a menetteljesítmények is, a Mark III már kevesebb mint 9,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a végsebesség pedig valamivel 190 feletti. A műszaki finomítás azonban nem volt elég, az egész autón láthatónak kell lennie a változásnak. A hűtőrács megkapta a ma is használt formát, új műszerfal került be és a fűzött küllős kerekek mögött elöl már tárcsafék csillog.