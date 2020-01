Érdekes jelenetsort rögzített egy sanghaji térfigyelő kamera. A felvételen az látszik, hogy egy motoros és egy taxis egymás felé hajtanak, ám végül mindketten le tudnak lassítani az ütközés előtt. Szerencsés eset – gondolhatjuk, ám ekkor következik a nem várt fordulat: az érdekes mozgású motoros mégiscsak nekimegy a taxinak, majd óriási színészi játékot bemutatva elkezd a földön fetrengeni.

A taxisofőr hamar rájött, hogy mi áll a dolog hátterében: Kínában nem ritkák a hasonló biztosítási csalások, vélhetően a részeg motoros célja is ez volt. Mivel a taxis nem dőlt be a trükknek, a betintázott férfi bedühödött, és többször nekiment. Talán az egészben az a legviccesebb, hogy nem tudta eldönteni, hogy ő most inkább sérült legyen, vagy tovább gyepálja az autóst, aki nem akarta elütni.

Az biztos, hogy a motoros egy fillért sem fog kapni a biztosítótól, helyette a kínai rendőrséggel gyűlhet meg a baja.