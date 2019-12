Nem tudni, hogyan, de valahogy egy patak alján kötött ki egy férfi fehér Audija a minap Ausztrália északkeleti részén, Queensland államban. A sofőr azonban nem esett kétségbe annak ellenére sem, hogy a patakban állítólag krokodilok is élnek. Ehelyett kihasználta a helyzetet, horgászbotot ragadott és nekiállt pecázni, stégnek a vízben lévő autót használva, azon mezítláb állva.

A man has been spotted fishing from the top of a car that crashed into a croc-infested creek in Far North Queensland. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/2Beufgu0fd

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 28, 2019