A rendőrök megpróbálták megállítani azt a GMC Sierrát, ami végül nagy pusztítást végzett a Sarasota-Bradenton Nemzetközi Reptéren, de esélytelen volt. A méretes pick-up 40 éves vezetője vélhetően rosszul lett a kormány mögött, ezért hajtott mindenen át egyenesen a csomagkiadóba.

Nem csak a reptér falát törte át az autóval, de korábban a kerítést is. Végül a csomagkiadó szalagon át az információs pultba csapódva állt meg az autó. A baleset elég korán történt, így a reptéren alig voltak, az érintett területeken pedig szinte csak az ott dolgozók, így senki sem sérült meg.

A reptérben 75 millió forintnak megfelelő kár keletkezett és hónapokig nem tudják majd használni a terminál érintett részét.

WATCH: A speeding truck slammed into the Sarasota-Bradenton International Airport terminal early this morning: https://t.co/jCiWvYu0aZ pic.twitter.com/sxYr3g3jJq

— WESH 2 News (@WESH) December 19, 2019