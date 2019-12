Hetvenedik születésnapját ünnepelte 2018-ban a Porsche és ennek örömére számtalan emlékezetes eseményt rendeztek, szép kategóriagyőzelmet hoztak össze a Le Mans-i 24 órás futamon és limitált szériás modelleket adtak ki. A Porsche 911 Turbo S Exclusive Series is épp ekkor született. Ez a valaha gyártott legerősebb 911 Turbo és csupán 500 példány készült belőle, amit hamar elkapkodtak. Az arany kupé azonban nem volt elég, igény volt a nyitható tetős változatra.

Nem volt mit tenni, a Porschénél ráhúztak még kétszáz darab kabriót is, legfőképpen az amerikai vásárlók kedvéért. De ezt már nem verték olyan nagy dobra. Ahogy azonban az értékük megy fel, egyre többször bukkannak fel ezek a ritkaságok. Az összeállítás hasonló, itt is arany színűre fényezett a karosszéria és több karbon elemet használtak. Ehhez ráadásul megrendelték a szénszálas felniket is.