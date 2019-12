Bizarr baleset történt az Egyesült Királyságban, egy Seat tulajdonosa akaratán kívül bombát gyártott autójából. A BBC híradása szerint a pórul járt sofőr telefújta az utasteret illatosítóval, majd a jó, végzett munkát egy cigaretta meggyújtásával koronázta meg.

A car explosion in Halifax Town Centre. What an enormous bang. I was in an adjacent bar.

Emergency services on scene in moments @WYFRS @WYP_Halifax @CMBC_CSRT @YorksAmbulance

Unbelievably the driver just climbed out. Thankfully there appears to be no injuries. #Calderdale pic.twitter.com/1yQkbndIjn

— Craig Chew-Moulding (@CraigMoulding) December 14, 2019