A 21 éves Michael Kosanovich épp két parkoló autó között állt december 6-án, amikor az egyik autó előrelendült, és összezúzta a férfi lábát. A járókelők megpróbálták hátratolni a járművet, ám az ismét előremozdult, újabb sérüléseket okozva, ekkor már a férfi felsőtestét zúzva össze. A fiatalembert azonnal kórházba szállították, ám életét nem tudták megmenteni.

A New Jersey államban bekövetkezett tragédia oka egy Amerikában meglehetősen népszerű kényelmi funkció: a távvezérelt motorindítás. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az autósok a jármű távirányítójáról beindítsák az autó motorját, ezzel előfűtve az utasteret. Amellett azonban, hogy ez nem feltétlenül tesz jót a motornak, komoly biztonsági problémákat is felvet: amennyiben a váltó nincs üresben, illetve nincs behúzva a kézifék, pontosan az történhet, ami most.

Nem véletlen, hogy a gyári beépítésű rendszerek kizárólag üresbe tett váltóval, behúzott rögzítőfékkel hajlandóak beindítani a motort; a hírek szerint azonban a balesetet okozó járműbe utólag szerelték be a távindító rendszert.

A rendőrség kihallgatja az autó tulajdonosát, ám vádat egyelőre senki ellen nem emeltek.

