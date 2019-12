1981-ben jelent meg az első Dodge Ram pick-up, ami soros, hathengeres és V8-as motorokkal is elérhető volt, a hátsókerekes változat mellett pedig összkerék-hajtásút is kínáltak. Pár évvel a bemutató után megjelentek a tágasabb kabinú verziók is akár négy különálló ajtóval és ez azóta sem változott. Ezek a hatalmas, amerikai platósok könnyedén betöltik egy családi autó szerepét. De valakinek semmi sem elég, itt van például ez a több mint 11 méteresre hosszított darab.

Ahhoz kétség sem fér, hogy igazi tákolás az egész, ez leginkább az autó belsején látszik, melyet egy limuzinból pakoltak bele, nem éppen az alaposság igényével. Az 1998-as autót most 2,1 millió forintnak megfelelő összegért hirdetik. A tulajdonos állítása szerint főleg rendezvényeken mutat jól az autó, mert a méretén túl a nagy hifi is jó szolgálatot tehet egy legénybúcsún.

Az autót 8 literes, V10-es motor mozgatja, ám még rengeteg munkát kéne belefektetni ahhoz, hogy igazán jó építésnek tűnjön. Kérdés, hogy ki fogja bevállalni a fércmunka helyreállítását ahelyett, hogy saját projektbe vágna.