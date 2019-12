Viszonylag könnyű azoknak a szülőknek a dolga, akiknek a gyermeke egy kicsit is szerelmese az autóknak, esetleg már be is jelentette, hogy egy négykerekű játékot kér karácsonyra. A sok termék között azonban nagyon könnyű elveszni, ráadásul ezek között jelentős minőségbeli eltérések is lehetnek. Az alábbiakban öt olyan autós tematikájú ajándékötletet adunk, melyek gyakran még a szülőket is leültetik játszani a csemete mellé.

Modellautó

Az összes közül a legegyszerűbbel, a modellautóval kezdenénk. Rengeteg gyártó, többek között a Minichamps is kínál kisebb-nagyobb példányokat, a legjobb minőségű változatokért pedig rengeteg pénzt, több tízezer forintot is elkérhetnek az áruházak. Egy-egy részletesen kidolgozott darab azonban később sokkal többet is érhet, akár a játékautó, akár az eredeti négykerekű története miatt, így egy ilyen vásárnak a későbbiekben is lehet örülni.

Slot-car

A műfaj már régóta létezik, és nincs olyan gyermek, aki ellen tudna állni egy ilyen pályának. Manapság a Carrera pályái jelentik a kategória csúcsát: a verseny valódi, az autók pedig a kicsinyített másai azoknak, melyek a világ autodromjaiban versenyeznek. Innentől kezdve a folytatás a fantázián múlik: számtalan pályavariációt lehet alkotni már egyetlen szett felhasználásával is, több csomag esetén pedig kombinálni is lehet őket, nem beszélve a plusz autókról.