A megrendelés után hat hónapot kell várnia a vásárlóknak, akik rendelnek a Klassen által átalakított Rolls-Royce Phantomból. A cég a közel 200 millió forintos autót kívül-belül felszereli minden földi jóval, mindezt úgy, hogy a márka karakterisztikája nem vész el.

A 3 millió euróba, közel egymilliárd forintba kerülő módosított négykerekű közepét a szakemberek megtoldják 1050 milliméterrel, így az autó 7 méternél hosszabbra nő. A monstre limuzin tömegét tovább növeli a ballisztikus védelem, mely a tűztől és a robbanásoktól is megvédi az utazókat.

A már-már elpusztíthatatlan autó belteréhez is hozzányúltak a Klassen emberei, hogy a Rolls-Royce limuzinból egy olyan járgány lehessen, melyet szívesen vásárolnak meg a világ vezetői. Egy modern szórakoztató központ is helyet kapott a Phantomban, melyet a Bang & Olufsen hangrendszere tesz teljessé. A legtöbb funkciót egy iPhone-ról is lehet irányítani, így például a hangulatvilágítást is.

Meglepő módon a motort nem piszkálták a szakemberek: úgy gondolják, hogy a 6,75 literes ikerturbós V12-es erőforrása 571 lóerejével és 900 Nm-es nyomatékával probléma nélkül mozgásba lendíti a kisebb lakás méreteivel összehasonlítható autót.