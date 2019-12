Úgy tartják, hogy a modell eladásainak a sajtó tett keresztbe. A Consumer Reports például elfogadhatatlannak ítélte az autót, mely a tesztek során hajlamos volt a borulásra. Akár azt is hihetnénk, hogy az Acuránál hallani se szeretnének az SLX-ről a kudarc után. Most azonban egyetlen példány kapott egy új esélyt arra, hogy jó autó váljon belőle. Kipakolták alóla a korábbi 3,2 literes, V6-os motort és a 4 sebességes automataváltót. Helyére friss technikát pakoltak.

1986 márciusának végén mutatkozott be Amerikában az Acura márka, mely a Honda belépője a prémium kategóriába. Ekkora már hatvan új kereskedést nyitottak, hogy támogassák a márka terjedését, melynek első modelljei a Legend és az Integra voltak. Az első teljes üzleti évükben 109 ezer autót adtak el, amiből 55 ezerrel vette ki részét a Legend. Kettőnél azonban több modellre volt szükség, ezért csatlakozott az NSX sportautó és az SLX terepjáró is az Acura kínálatához. Utóbbi valójában nem más, mint egy átemblémázott Isuzu Trooper.

350 lóerős VTEC Turbo motor került bele, a 2 literes, négyhengereshez 10 gangos automataváltó csatlakozik és független hátsó futómű is van már az SLX alatt. Az SH-AWD felirat sem véletlen került az autóra. Ebben már a Super Handling nevű összkerék-hajtás van, ami nyomatékvektorozásra képes. A beltérben csupán a frissített műszerfal és a váltó helyére került modern konzol lehet gyanús. Máskülönben hozza a ’90-es évek hangulatát a ráncosra varrt szürke bőrülésekkel és a rengeteg műanyag kapcsolóval.

Teljes felújításon ment keresztül az SLX, a karosszériát Performance Red Pearl és Champagne Silver fantázianevű fényezéssel frissítették. A 17 colos kerekek a Fifteen52-től érkeztek. Az autót a Radwood-on mutatják be, mely egy ’80-as és ’90-es évekre fókuszáló autós esemény. Nézd meg videón is: