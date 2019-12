Hatalmas körforgalom épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnél, ami miatt a reptérnél autózók több helyen is találkozhatnak terelésekkel, sávelhúzással és ideiglenes felfestéssel is. Ezek pedig némi figyelmetlenséggel könnyen elvéthetők. Pedig abból hatalmas galiba tud keletkezni, ahogy azt az alábbi videó is mutatja.

Csúnyán félrement valami a fehér Suzuki Swift vezetőjének, mert töretlen tempóval autózott a forgalommal szemben, a kétsávos úton. A videó beküldője és az előtte haladó 7-es BMW is épphogy ki tudta kerülni az eltévedt autóst, akinek csak utána esett le, hogy nem jó helyen van.