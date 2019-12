1981 júliusában kezdődött meg a 8-as BMW fejlesztése, mely aztán csak az 1989-es Frankfurti Autószalonon mutatkozott be. Az E31-es 1,5 milliárd német márkába került a BMW-nek és ez látszik is rajta. A modern formát CAD programokkal tervezték és nagy figyelmet fordítottak a szélcsatornás tesztekre. Az ék alakú, hatalmas túrakupénak nincs B oszlopa, ablakai keret nélküliek, bukólámpás és szívó V12-es motor hajtja. (Aztán persze megérkezett belőle egy kisebb, V8-as is a mértékletesség jegyében.)

Miután megérkezett az 1990-es években a recesszió, az M8-as csúcsmodell végül nem jutott el a sorozatgyártásig. A Motorsport részleg azonban nem hagyta veszni az összes fejlesztést, inkább nekiálltak faragni az S70B56-os blokkot. A 850 CSi motorja 375 lóerőt ad le 5300-as fordulaton, nyomatékból 400-től 550 Nm akad. Kormányzása közvetlenebb, futóműve alacsonyabb és keményebb, de talán a legfontosabb elem a hatsebességes kézi váltó. Ezeken kívül erősebb fékek, jobb hűtés és hátsókerék-kormányzás is járt hozzá. 1510 példány készült belőle.