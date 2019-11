Azt mondják, hogy mindenből lehet driftautót építeni és ezt most Pattaraphan Tansiriwat – vagy ahogy barátai is hívják, Frank – is bebizonyította. Thaiföldön rengeteg japán szedán elérhető, de a Hiluxnak két előnye is van. Egyrészt helyben gyártott autó és igen népszerű, tehát borzasztó mennyiségű akad belőle. Másrészt különlegesen mutat a driftpályán.

Mielőtt egészen más jellegű célszerszám született volna a Hiluxból, ez volt Frank műhelyének szállítóautója. Pontos elképzelései voltak arról, hogy miként alakul át a platós Toyota, így csavarjaira szedte az egész autót és az alvázat egyedileg gyártott csővázzal helyettesítette elöl és hátul is. Az ültetés miatt hátul tényleg csak a raktér oldala maradt meg, a padlója már nem. Helyét a tank, a hűtő és a differenciálmű, futómű foglalja el és persze a hátsó kerekek.

Meglepő módon nem a népszerű 2JZ került a Hilux orrába, hanem a Nissan Silvia négyhengeres motorja. Frank egyszerűen ezt a motort kedveli és ismeri. Eredeti állapotában 246 lóerős a motor, de a felhasználási mód megkívánta az új és jóval erősebb alkatrészeket, mint a NISMO részlegesen önzáró differenciálműve. Meg persze nagyobb teljesítményt, így a Precision 6062 turbóval az eredmény 596 ló lett. Ezzel már magabiztosan lehet keresztben autózni.