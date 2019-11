Úttörő modell volt a Ferrari Dino 308 GT4, méghozzá több szempontból is. Ez volt az első szériagyártású Ferrari, melyben középre került a V8-as motor, ez pedig máig meghatározó elem. Pininfarina pedig kicsit durcás lett tőle, mert a 308-as formaterve a Bertone stúdiónál dolgozó Marcello Gandini műve. Szinte csak az utat látja a vezető a pilótafülkéjéből, melyet Enzo Ferrari segítségével alakítottak ki. Maga a Commendatore próbálgatta végig a lehetséges üléseket és kormányokat. Egyesek szerint ő biztos nem hagyta volna jóvá ezt a változatot, mely terepre készült.

1975-ben készült ez az amerikai specifikációs 308 GT4, melyet a texasi Hustonban található DriverSource alakított át. A motorhoz nem nyúltak, az maradt a gyári 3 literes, 240 lóerős V8-as. Ez a motor ma is bőven elegendő dinamikát nyújt, hiszen nagyjából 6,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 250 km/órával is szaladhat vele a Dino. Még a belteret is az eredeti formátumban restaurálták, csupán alumínium pedálok, bőr csomagrögzítőszíjak és Repa négypontos övek kerültek az utastérbe.

Egyedi gyártott, acél első lökhárítót raktak az autóra, amiben masszív vonószem is található, mert terepes használathoz ez elengedhetetlen kellék. Átalakították a kormányművet és természetesen a futóművet is megemelték. Hella lámpákról és a CB rádió hosszú antennájáról könnyen felismerhető. Az autó egyébként remek állapotban van és részletesen dokumentált, így nem csoda, hogy aukción értékesítik majd.