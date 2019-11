Nicky Pastorelli nem ijedős fajta, vélhetően ezért mernek rábízni egy csillagászati értékű veterán Ferrari 250 GTO-t versenypályán. Ráadásul nem lazulós körözésre, hanem valódi versenytempóra! Ez a Ferrari a veteránautók csúcsa, aminek úgy felsrófolták az értékét az évtizedek során, hogy akár 40-45 millió dollárt (12-13 milliárd forint) is adhatnak az árverésre kerülő darabokért. Tehát több pénzt ér már az autó így, acélból építve, mintha színarany lenne.

Sőt, már nem is egyszerű veterán, hanem műtárgy.

Tehát van ez a nagyon gyors műtárgy, ami nekünk autórajongóknak akkor okoz fokozhatatlan vérbőséget, ha mozog. Ezen a videón pedig mozog, nem is akárhogy! Ráadásul tanulhatunk is valamit a felvételről, elleshetjük egy háromliteres 300 lóerős olasz V12-es pedálkezelését. Férfimunka, de már a látvány is élmény.

Érdemes megnézni a teljes filmet is, külső felvételekkel, drámai zenei aláfestéssel.