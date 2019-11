View this post on Instagram

Ízletes háromszögek Hozzávalók 1 csomag réteslap 3 szelet prágai sonka 100 g zöldbab 1 gerezd fokhagyma 80 g camembert vagy brie sajt olíva olaj Elkészítés: A zöldbabot apróra daraboljuk, és a szintén aprított sonkával, és fokhagymával kevés olíva olajon megpirítjuk. Nem kell megvárni, amíg puha lesz a bab, mert sütés közben tovább puhul majd. Ezután egy réteslapot hosszában elvágunk, és ezt még félbehajtjuk úgy, hogy egy keskeny csíkot kapjunk. Erre kupacolunk kevés tölteléket, és egy darab sajtot, és háromszög alakban hajtogatjuk, amíg el nem fogy a tészta. Én extra sajtosan szeretem, így még hajtogatás közben csempésztem bele sajtot. Figyeljünk, ne tornyozzuk fel azért nagyon, mert kiszakad a tészta. A kész háromszögeket egy ecsettel beolajozzuk, és sütőpapírra tesszük. Én kevés tárkonnyal szórtam meg a tetejét, imádom az illatát, amikor párolog a sütőből. 180 fokra előmelegített sütőben légkeveréses alsó-felső sütés funkción ropogósra sütjük őket. Kb 15 perc alatt készen is van. Ugye hogy gyors volt?