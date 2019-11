2002-ben köszönt be a Porsche Cayenne második generációja, mely ekkorra már senkinek sem volt meglepetés. Hamar az egyik legjobban fogyó modell lett a palettán, ezért használtan is rengeteg közül lehet válogatni. Valaki megelégszik a hathengeressel, egyesek még a dízelre is ráfanyalodnak, másoknak a legerősebb Turbo kell. Az ínyencek azonban a szívó V8-assal szerelt GTS-t választják.

Ez a sötétkék metál színű is épp egy ilyen Cayenne GTS. Sok színre fújt elemmel, néhány aerodinamikai kiegészítővel és 21-es felnikkel szerelték. A belterében szürke alcantara-bőr kárpitozás van, a vezető oldalán kissé kibolyhosodott a 193 ezer kilométer alatt. A középkonzolon pedig valami utólagos csúf képernyő éktelenkedik, de van két különlegessége is a GTS-nek. Egyrészt ott a motor, mely 4,8 literes, szívó V8-as 405 lóerővel és 500 Nm nyomatékkal.

Másrészt ott a hatsebességes kéziváltó. Igen, van benne kuplungpedál és manuális váltó is. Ebben a hatalmas gépben. Ez igazán ritka, hiszen a legtöbb Cayenne-t automataváltóval rendelték meg, talán csak a ritkaságra utazók vagy az elvetemült puristák vették ebben a formában.