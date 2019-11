Olvass tovább

Szakadék

Nézzük elsőnek a C, E és a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők közötti óriási szakadékot. A teherautós jobban siet, mint a személyautó vezetője, csak sajnos sokkal több korlátozás sújtja. Például a vezetési idő, ami azt takarja, hogy egy nap csak 9 órát vezethet. Ráadásul féltávnál még 45 perc pihenőt is tartania kell, ezért nem igazán ér rá mögötted bóklászni. Most persze mondhatod, hogy ő is csak 50 km/órával mehet (lakott területen belül), ez így van, viszont hivatalosan autópályán is csak 80 km/órával. Te próbáltál már 80-nal eljutni Magyarországon bárhová? Mondjuk Miskolcra? Nem könnyű.

Ha szédülsz 50 felett, nem kérem, hogy menj gyorsabban, csak engedd, ő hadd menjen. A kamionsofőr sokkal nagyobb kockázatot vállal, ha gyorsan megy, mert akár egy éven keresztül büntethető érte, míg ha ti gyorsan mentek egy adott útszakaszon, ha nem futottál bele egy traffiba, nyertél. Ma Magyarországon kétsávos útszakaszon a 3,5 tonnát meghaladó járművek nem előzhetnek, ezt köszönjük azoknak, akik kitalálták. Talán jobban át kellett volna ezt gondolni. Betartjuk, mert muszáj, de elkerülhető lenne, ha elengednének minket. S ez a kérés szól annak a kamionosnak is, aki csak 75, 80 km/órával képes haladni. Legalább egymást ne tartsuk fel. Hála égnek, a rendőrök között is rengeteg normális van, aki elnézi, ha tényleg indokoltnak látja az előzést. Köszönöm Nekik!

Tudom, mindenki úgy van vele, hogy a KRESZ nem engedi, és ezért majd ő megmutatja: villog, dudál pedig csak el kéne venni a lábát a gázról, és utána mehet tovább. Vagy a legrosszabb, amikor beáll a kamion elé, és büntetésből ráfékez. Na, ez nem túl jó ötlet, kérlek ne tedd! Mind a te életed, mind pedig a kamionos életét, sőt az autópálya mindkét oldalán közlekedők életét kockáztatod vele. Közel 40 tonna úgy megy át a két oldalt elválasztó szalagkorláton, hogy nem is gondolnád, pedig csupán tiszta fizika, amit tudnod kellene. Ugyanez vonatkozik arra, amikor kifordulsz egy kamion elé: ezzel addig nincs baj, míg fel tudod mérni, körülbelül mennyivel megy és elkezded gyorsítani az autód, ha már kivágtál elé. Vagy amikor az autópályán figyelmen kívül hagyod a sáv megszűnésére figyelmeztető táblát és bevágsz egy másik jármű elé, az utolsó pillanatban lehetetlen megállítani egy ekkora szerelvényt. Hidd el, nem neked hagyott ott helyet, hanem magának, hogy ha baj van, meg tudjon állni és ne toljon össze kb. 20 autót a benne ülőkkel együtt.

Egyébként sajnos a legtöbb dugót pont a figyelmetlenség és/vagy a nemtörődömség generálja, hiszen ha mindenki figyelne, akkor már időben láthatnánk, hogy 2 km-rel korábban próbálják jelezni, hogy le van zárva egy sáv, ez idő alatt szépen mindenki be tudna sorolni egy sávba, így talán kicsit lassabban, de folyamatos haladás mellett, sokkal hamarabb le lehetne tudni a útszűkületet. De mi Magyarországon szeretünk dugóban állni, és ha már ott állunk, jön a tolakodás, a leállósávon előzés. Sajnos én már láttam olyat, amikor egy baleset miatt egy anyuka a fiával elindult pisilni egy óra állás után a leállósáv mögötti zöldterületre, de nem jutottak el odáig…

Baromi megrázó volt végignézni. És emiatt az idióta miatt sajnos míg élek, én is látom ezt a képet. Ne te legyél a következő, aki elüt valakit a leállóban! Az a sok bolond, aki mellett elszáguldasz a leállóban, ugyanúgy tovább szeretne haladni. Bár gondolom, nem vigasztal, de amíg Te haza tudsz jutni kényelmes időben, a kamionsofőrnek minden egyes perc araszolgatással csökken az esélye erre. Van minden 3,5 tonnát meghaladó járműben egy készülék, a tachográf, ami méri a sofőr vezetési-, munka- és pihenőidejét. Ha a vezetési idő (amely 9 óra) lejár, ő már sajnos parkolóban alszik, akkor is, ha csak 10 kilométerre van az otthonától. Ugyanez a készülék nézi, mennyivel megy a jármű, és ahogy korábban említettem, egy évig büntethető érte, ha túllépte a megengedett sebességet. Tehát hagyd, hadd menjen, és abba is gondolj bele, hogy az esetek túlnyomó részében olyan árut szállít, amit te szeretnél majd megvásásrolni a boltban.

Előzés

Nem előzünk jobbról! Minden teherautó általában jobbra igazodik, hogy a belső sávban kényelmesen lehessen 130 km/órával menni. Főleg, ha valami baj van, mert egy ekkora autót nem raksz arrébb, ha el kell engedni egy mentőt. Kedves motorosok, nektek is meg kellene értenetek most már, hogy a legtöbb autós próbál lehúzódni jobbra, hogy tovább tudjatok menni, de amíg a kétkerekűek sokszor csapatban közlekednek, és egyikük jobbról, kettő pedig balról előz, valakit el fogja ütni. Szóval ezen sajnos nektek kell dolgozni és változtatni.

Mind a motorosoknak, mind az autóvezetőknek tudniuk kellene, hogy a közlekedés nem játék. Ez nem egy videojáték, itt csak egy élet van, nem kezdheted előlröl a pályát.

Oktatás

Én megértem, és el is fogadom, hogy mindenki meg akar tanulni autót vezetni, de kedves oktatók, ezt tényleg 30 km/órával kell tenni városban, vagy találkoztam már autópályán 60-nal közlekedő tanuló vezetővel is. Ameddig valaki fél a megengedett sebességgel haladni, addig nem szabad kivinni a forgalomba. Ez sajnos meg tud bénítani egy egész várost vagy útszakaszt. Ne adj isten egy egész autópályát. Itt is csak azt tudom kérni, hogy nincs ezzel baj, tanuljon, csinálja, csak néha húzódjon le, és engedje el a mögötte feltorlódott sort.

A másik, ami mindig kicsapja a biztosítékot, hogy nagyon sok sofőr (autós, kamionos egyaránt) elkezdte a gyorsítósávról bekéredzkedőket beengedni úgy, hogy átmegy a másik sávba, de emberünknek eszébe sem jut visszaengedni, kb. ugyanazzal a sebességgel megy a másik mellett. Ez azért gond, mert ez a kamionsofőrnek nagyon sokba kerülhet, az előzési tilalom miatt.

El kellene kezdeni az oktatást megreformálni, és talán sokkal kevesebb lenne a baleset az utakon. Miért gondolom így? Sajnos sokan nem tudják felmérni a másik jármű sebességét, ami azért gond mert olyan előzésekbe mennek bele, amelyről borítékolva van, hogy baj lesz belőle.

Türelem

A másik pedig a türelmetlenség és a tolerancia hiánya. Ez a két dolog szintén rengeteg balesetet szül. Szerintem még van esély arra hogy Magyarországon helyreálljon a rend a közlekedésben. De ehhez sok együttműködés kell. Remélem, a hatóság emberei is újratervezik a teherautókra kiszabott tilalmakat, mert sok esetben ellehetetlenítik a közlekedést.

Ne gondoljátok, hogy én nem követek el szabálytalanságokat és úgy osztom az észt. Alig van olyan szabály, amit be tudok tartani, kivéve persze a vezetési- és pihenőidőre vonatkozókat, mert az természetesen szent és sérthetetlen. Szeretném, hogy ez a pár sor mindenkit elgondolkoztasson és megpróbáljunk együtt változtatni, hogy mindenki számára biztonságos legyen a közlekedés.

