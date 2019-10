Nagy hangzavarra lett figyelmes az utcán sétáló szemtanú, amikor hátrafordult, akkor csak annyit látott, hogy az épület oldaláról zuhan le a betonfal, közvetlenül utána pedig egy Lincoln követi, ami hatalmas csattanással, tetővel lefelé csapódott a földhöz az Indianapolisban található East Wabash Street parkolóházánál. A rendőrség és a tűzoltók hamar kiértek, de az autó két utasának életét nem tudták megmenteni.

Korábban is történtek hasonló esetek több parkolóházban is, a legtöbbnél a gáz és fék összekeverése okozta a galibát, itt azonban a vizsgálat még nem zárult le, így nem jelenthető ki egyértelműen, hogy ez okozta a bajt. Az esetről az egyik helyi tévé is tudósított: