A Race Cast Engineering egy ausztrál vállalkozás, akik képesek olyan őrült dolgokat is létrehozni, mint ez a V12-es LS motor, amiben nem csak hengerekből van bőséggel, hanem a literekkel sem spóroltak. A blokk teljesen egyedi, még a 4,25 hüvelykes furat is megegyezik az LSX motoréval, de a löket már rövidebb, 3,62 hüvelykes, hogy jobban vegye a fordulatot.

6500-as fordulatnál adja le a 755 lóerős teljesítményét, de elforog akár 7100-ig is a hatalmas, 9,5 literes motor. Járása még 900-as fordulat alatt is nagyon sima. Azt állítják, hogy nagyon széles tartományban elérhető a 814 Nm nyomaték, amivel már nagyon könnyű gumit égetni. Ez jelenleg a biztonságos beállítása, hegyesebbre hangolva könnyen kijön belőle 1000 lóerő is. Ám ez jelenleg egy olyan motor lett, ami hétköznap is remekül használható.

A motor ugyan ausztrál, de a SEMA Showra készülnek vele. Aki ilyet szeretne bepattintani az autója orrába, annak 15,7 milliót kell kicsengetnie az egyedileg gyártott 9,5 literes V12-esért. Most pedig hallgasd meg videón is!