“Eladó ez az 1976-os Trabant 601S. 45 ezer kilométert futott, de valójában közel gyári új állapotú. A korai S –Sonderwunsch- kivitel, tehát „kis púpos” műszerfala van, fekete géptető emblémája, és 601S felirata, de alu kilincsei mindenhol szürke kédergumijai. A belső kárpitozás, ritkább, vörös üléshuzatok hibátlanok, minden gyári eredeti, használati nyomoktól mentes. A sárvédőkön futó díszlécgumi is az eredeti gyári.

Egyre gyakrabban látunk milliókért kínált kétütemű Trabantot, és nem egy esetben merült fel bennünk a kérdés a hirdetés és a képek láttán, hogy mi indokolja a magas árat? Ebben az esetben viszont nincs kétség, nincs ok a bizonytalanságra. Ennek az autónak minden csavarja gyárias állapotról tanúskodik, az alulról készült fotók pedig egészen szürreálisak. Ez már műtőket idéző makulátlan tisztaság, gyakorlatilag ez az autó így ahogy van, mehetne múzeumba.

Olvass tovább

Ezek annak idején egy nyár alatt besárgultak a napfénytől, itt 43 évesen is makulátlan szürke színűek. A padló szőnyegezése még a régi, és ma szinte ismeretlen 3 rétegű, vastagabb anyagú, középső rétege fehér színű. A közepe még most is tiszta fehér, nem taposták, áztatták meg.

Erről külön készítettem képet. OT rendszámmal rendelkezik, de azt annak idején csak presztízsből csináltattam meg. Kb. 10 éve, mikor első tulajdonosától, lepedőből, garázsból kihoztuk a napvilágra, leminősíttettem, de azóta nem mentem vele 100 kilométert sem, csak egy-két találkozóra.

Szóval az autó világéletében csak garázsban állt, évente egyszer beindítottam, és kétszer fékhengereket cseréltem. Az autón 3 vadonatúj Heidenau diagonal gumi van, a másik 2 Pneumant. A Trabantwelttől vettem eredeti optikájú fekete akkumulátort. A sérülékeny alu dísztárcsák mellé beszereztem pár gyári újat, azt is adom hozzá. Több helyen bemutatták a szaksajtóban, Veterán Autó és Motor, Totalcar, stb.”