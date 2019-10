A küszöbtől tetőig rozsdás, messziről dohányszagú, csomagterében kiborult festékes vödrök nyomát őrző öreg Passatok lassan kikopnak az utakról. Eltűnnek, mintha sosem lettek volna, akad viszont pár érdekes darab, amelyeket érdemes megőrizni az utókornak.

Itthon a forma láttán már halljuk is a jó öreg VW turbódízel kelepelő hangját, alig tudjuk mással elképzelni, pedig kapott ez a széria VR6-os blokkot is. Azt a motort, ami a Corradóban is dolgozott, 174 lóerővel, és 235 Nm nyomatékkal.

Mai szemmel semmi különöset nem ad menetteljesítményt tekintve, a százas sprintje 8,6 másodperc, a végsebessége 214 km/óra, szinte minden turbóval felfújt ezerhatos hozza ezeket a számokat. Amit viszont nem tudnak, az a finom járás, a zenei élményt jelentő motorhang, és a nagy lökettérfogat adta vezetési élmény, az instant gázreakció.