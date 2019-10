1988-ban mutatták be a Volkswagen Passat harmadik generációját, melynek formáját az Auto 2000 aerodinamikus tanulmányautó alapján készítették és legjellegzetesebb része a malacorr. A két lámpa között ugyanis fényezett elem van a hűtőrács helyett. A keresztmotoros elrendezés nem csak azt tette lehetővé, hogy hogy nagyobb utasteret tervezzenek, hanem bekerülhetett a Passat alá a Syncro összkerék-hajtás, de olyan extrák is rendelhetőek voltak, mint a hátsó légrugós futómű vagy az automata klíma.

A B3-as Passat nem egy ritkaság, mégis vannak olyan darabok, amik valamilyen okból gyűjtői darabokká válnak. Ilyen ez az ezüst kombi is, mely 1992-ben gördült le a szalagról és most is legalább olyan újnak hat.

A Passat Variant alapvetően igazi kombi, a meredek hátfal tágas teret sejtet és az egész autó is lekerekített hasáb formájú. Ezüstben talán senkinek fel sem tűnne az utcán, pedig ez egy VR6-os motorral szerelt példány. A 2,8 literes, hathengeres motor ismerős lehet a Corrado és a hármas Golf modellekből is. 172 lóerős és 235 Nm nyomatéka van. A VR6-os 8,6 másodperc alatt gyorsul és akár 218 km/órával is viheti a családot.